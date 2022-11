Auch in Bocholt nehmen mehr Grundschüler Nachhilfe

Bocholt - Immer mehr Grundschüler nehmen Nachhilfe in Anspruch. „Die Anzahl unserer Nachhilfeschüler und -schülerinnen im Grundschulalter in der Schülerhilfe Bocholt ist in den letzten Monaten gestiegen. Wir erwarten einen überproportionalen Anstieg von über 50 Prozent im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie“, sagt Denise Kirchberger von der Schülerhilfe.