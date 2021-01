Auch in einigen Bocholter Arztpraxen werden Termine online vergeben

Bocholt - Kaum ein Durchkommen am Telefon, langes Warten in der Warteschleife - wer bei manchen Ärzten einen Termin vereinbaren will, kennt das Problem. Immer mehr Ärzte in Bocholt setzen nun auf Online-Terminkalender. Seit Kurzem sind die ersten Bocholter Arztpraxen auf der Internetseite Doctolib.de vertreten, einer Online-Plattform, auf der Patienten selbst Termine finden und buchen können.