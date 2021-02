Auch mobile Pflegedienste kämpfen mit den Schneemassen

Bocholt - Der heftige Wintereinbruch macht auch den ambulanten Pflegediensten in Bocholt zu schaffen.

DRK-Pfleger Amir Shahbaig kämpft sich in Bocholt und Umgebung durch die Schneemassen. FOTO: DRK

Besonders der starke Schneefall und die widrigen Straßenverhältnisse bereiteten Probleme. Amir Shahbaig ist für den ambulanten Pflegedienst des Deutschen Roten Kreuzes im Südkreis unterwegs, vornehmlich in Bocholt und Umgebung. „Am ersten Tag bin ich fünfmal stecken geblieben“, erinnert er sich. Öfter mussten die letzten 100 Meter zu den Pflegebedürftigen zu Fuß zurückgelegt werden, weil die Siedlungen noch zugeschneit waren. „Da ging nichts mehr“, sagt Shabaig.

„Ich finde, wir sollten durchaus mal eine Lanze brechen für unsere Beschäftigten, die sich jeden Tag von morgens bis abends für die pflegebedürftigen Frauen und Männer einsetzen und dies vor allem in der schweren Coronazeit tun“, sagt Susanne Biallas, Bereichsleiterin und Pflegedienstleitung beim Roten Kreuz. Schließlich sind – nicht nur beim DRK – zu den schwierigen Bedingungen durch Corona jetzt für die Pflegefachkräfte auch die Behinderungen durch die massiven Schneefälle hinzugekommen.

Galina Solomon kann das nicht stoppen. Die 46-Jährige nimmt auch die zugeschneiten Wege gelassen hin. Sie arbeitet als Pflegefachkraft des DRK im Raum Ahaus. „Ich bin für meine Menschen mit Pflegebedarf da. Und das mache ich sehr gerne“, sagt sie.

Solomon hat früher in Moldawien als Krankenschwester gearbeitet. Im Herbst 2018 kam sie mit anderen Berufskolleginnen zum Roten Kreuz im Kreis Borken: „Ich bin froh, dass das alles so gut geklappt hat.“ Sie freut sich, dass im vorigen Sommer ihre jüngere Tochter zu ihr kommen konnte, und mittlerweile wohnt auch einer der zwei erwachsenen Söhne mit seiner Ehefrau im Kreis Borken. Der Apfel fällt auch in der Pflege nicht weit vom Stamm: Die Schwiegertochter wird Pflegerin beim DRK.