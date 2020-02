Bocholter Krankenhaus ist auf Coronavirus vorbereitet

Bocholt - Das Coronavirus ist in NRW angekommen. Im Kreis Borken gebe es bislang aber noch keine infizierten Menschen, sagt Kreis-Pressesprecher Karlheinz Gördes. Eine „Handvoll“ Bürger – Mitarbeiter einer Firma, die vor Kurzem in China waren – sei auf das Virus getestet worden, doch das Ergebnis sei in allen Fällen negativ gewesen. Der Kreis sei aber auf mögliche Fälle vorbereitet.