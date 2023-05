© Sven Betz

Andreas Lübberdink (von rechts) führte die beiden US-Amerikaner Mike und Penny Heying an ihrem Tag in Bocholt auch zum Hof Krasenbrink. Hier konnte ihnen Seniorbauer Heinrich Krasenbrink vieles zum heutigen Stallgebäude erzählen, das früher Wohn- und Stallgebäude in einem war.