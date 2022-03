Auf zum „Stadtradeln 2022“!

Kreis Borken - Auch in diesem Jahr ruft der Kreis Borken zum „Stadtradeln“ auf. Hierzu könnten die Bürger im Kreisgebiet vom 1. Mai an „wieder kräftig in die Pedale treten“, teilt die Kreisverwaltung mit. 21 Tage lang legen sie im Alltag möglichst viele Strecken klimafreundlich mit dem Fahrrad zurück und sammeln so im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs möglichst viele Kilometer. Auf diese Weise soll der örtliche Radverkehr gefördert werden.