Aus Costa Rica zurückgeholt

Bocholt – Eigentlich wollte die Bocholterin Lena Kaup (18) zweieinhalb Monate gemütlich durch Costa Rica reisen. In Puerto Viejo, einem kleinen Ort an der Karibikküste des Landes an der Grenze zu Panama, machte sie zunächst einen Spanisch-Kurs. Von der weltweiten Corona-Krise bekam sie zunächst nichts mit. Doch allmählich spitzte sich auch in Costa Rica die Lage zu.