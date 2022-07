Aus einem Gastank strömte Flüssiggas aus

Bocholt - Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Bocholt zu einer Gasausströmung an einem Flüssiggastank in der Straße In der Ziegelheide alarmiert. In einem leer stehenden und baufälligen Gebäude waren deutlich Abströmgeräusche und ein signifikanter Geruch wahrnehmbar, berichtete die Feuerwehr. Im Bereich des oberirdischen Flüssiggastankes war es zu einer Leckage gekommen.