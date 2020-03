Aus für Hannover Messe: Bocholter Firmen reagieren gelassen

Bocholt - Wegen des Corona-Krise war die Hannover Messe, die sonst regelmäßig im April stattfindet, schon vor einigen Wochen in den Juli verlegt worden. Jetzt wurde die weltgrößte Industrieschau komplett abgesagt. Das ist ein Novum in der 73-jährigen Geschichte der Hannover Messe. Die beiden Bocholter Firmen, die im letzten Jahr zu Gast in Hannover waren, reagieren auf BBV-Anfrage gelassen auf die Absage.