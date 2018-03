Aus für Spielwarengeschäft: Kind und Hobby schließt

Bocholt - Noch etwa zwei Wochen, dann schließt an der Nordstraße ein Geschäft, das es in Bocholt an wechselnden Standorten schon seit über 30 Jahren gibt. Kind und Hobby, seit 2008 im Untergeschoss des Herrenmodegeschäfts Fisser beheimatet, macht zu. „Das ist schon alles sehr traurig“, sagt Miriam Rüdiger. Ihre Mutter Barbara Rüdiger hatte das Geschäft damals gegründet, nun gibt sie es aus Altersgründen auf.