Aus für den Jobkompass und das erste Schützenfest in Bocholt

Bocholt - Der Coronavirus sorgt dafür, dass nahezu täglich auch in Bocholt Veranstaltungen abgesagt werden. Am Mittwoch kam das Aus nicht nur für die Ausbildungs- und Praktikumsmesse Jobkompass, die am 20. März stattfinden sollte, sondern auch für das erste Schützenfest des Jahres. Das wollte der Schützenverein Lowick rechts der Aa eigentlich vom 17. bis zum 20. April feiern.