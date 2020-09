Ausstellung: Bocholt trotzt der Corona-Krise

Bocholt - Das Stadtmuseum ist endlich aus dem „Dornröschenschlaf“ erwacht und ist wieder für Besucher freigegeben. Die Pandemie, die die sechsmonatige Zwangspause verursacht hat, ist in einer anderen Form in das Museum eingezogen, nämlich in Form von Fotos, Bildern und anderen Exponaten. „Wir trotz(en) Corona“ ist denn auch das Thema der Sonderausstellung, die am Montagabend eröffnet wurde.