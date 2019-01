Bocholt - Klara Möllmann wusste sich an viele Ereignisse in der NS-Zeit zu erinnern. Besonders prägten sich der Bocholterin Beobachtungen im Sommer 1942 in der Schwartzstraße ein, schreiben Josef Niebur und Hermann Oechtering vom VHS-Arbeitskreis Synagogenlandschaften anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nazi-Terror-Regimes am Sonntag.