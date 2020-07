Bocholt - Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Dinxperloer Straße in Holtwick ist am Montag ein Auto entwendet worden. Nach Polizeiangaben hatte der Wagen, ein blauer Fiat 500 mit BOH-Kennzeichen, zwischen 16.30 und 20.10 Uhr auf dem Parkplatz gestanden.