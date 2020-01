Auto eines 22-jährigen Rheders überschlägt sich

Bocholt-Barlo - Bei einem Unfall am Montagabend auf der Eschhegge (Nebenstraße der Winterswijker Straße) in Barlo ist ein 22-jähriger Autofahrer aus Rhede leicht verletzt worden. Wie Feuerwehr und Polizei vor Ort berichteten, war der junge Mann gegen 19 Uhr in Richtung Niederlande unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen von der Straße abkam.