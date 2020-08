Auto stößt mit Krankenfahrstuhl zusammen

Bocholt - Eine 20-jährige Autofahrerin aus Bocholt ist am Dienstagnachmittag um 15 Uhr auf dem Real-Parkplatz an der Welfenstraße mit einem Krankenfahrstuhl zusammengestoßen. Dabei blieb die 80-jährige Fahrerin des Krankenfahrstuhls unverletzt, ihr Fahrzeug wurde jedoch so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war, berichtet die Polizei.