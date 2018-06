Autofahrer übersieht 71-Jährigen

Der Bocholter fuhr nach Polizeiangaben stadtauswärts auf dem Radweg an der Werther Straße, als er gegen 12.25 Uhr in Höhe einer Querungshilfe auf die andere Straßenseite wechseln wollte. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Rhede war auf der Werther Straße in gleicher Richtung unterwegs, konnte nicht meh...