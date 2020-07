Bocholt - Ein 41-jähriger Autofahrer aus Dinxperlo am Donnerstagnachmittag beinahe in eine Straßensperre gefahren, die die Polizei aufgrund des schweren Verkehrsunfalls am Liederner Höfgraben eingerichtet hatte. Er besaß keine gültige Fahrerlaubnis und stand deutlich unter Alkoholeinfluss.