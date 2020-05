Bocholt-Lowick - Eine 35-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagmittag bei einem Auffahrunfall auf der Pannemannstraße in Lowick schwer verletzt worden. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit, berichtete ein Sprecher der Bocholter Feuerwehr an der Unfallstelle.