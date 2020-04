Bocholt - In Bocholt wird es ein Autokino geben. Das kündigte Bürgermeister Peter Nebelo am Mittwochabend überraschend im Haupt- und Finanzausschuss an. Weitere Details gab das Stadtmarketing nach der Sitzung bekannt: Demnach wird das Autokino voraussichtlich ab dem 7. Mai auf dem Berliner Platz stattfinden.