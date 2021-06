BBG startet neues Projekt für Studenten: Helfen statt Miete zahlen

Bocholt - In Bocholt ist der Wohnraum knapp – gerade kleinere Wohnungen sind schwer zu bekommen. Das merken insbesondere auch die Studenten, die an der Westfälischen Hochschule in Bocholt studieren. Die Fachhochschule (FH) und die Bocholter Bürgergenossenschaft (BBG) haben sich nun zusammengetan, um hier Abhilfe zu schaffen.