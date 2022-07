BBV-Abendsprechstunde am 17. August

Bocholt - Am Mittwoch, 17. August, findet erstmals seit drei Jahren wieder eine BBV-Abendsprechstunde statt. Dieses Mal geht es um den künstlichen Gelenkersatz in Knie und Hüfte. Als Gäste werden an diesem Abend zum Thema „Neue Hüfte, neues Knie: moderne Möglichkeiten des Gelenkersatzes“ Dr. Bernd Hinkenjann, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie am St.-Agnes-Krankenhaus, und sein Oberarzt, Dr. Andreas Halfen, erwartet.