BBV-Leserreise nach Island: Zwischen Gullfoss und Corona

Bocholt/Island - Völlig unbeschwert machte ich mich mitsamt der BBV-Leserreisegruppe am 11. März früh morgens auf den Weg zum Frankfurter Flughafen, um von dort aus nach Island zu fliegen. Klar, es wurde selbstverständlich auch während der Fahrt im Bus über das Coronavirus gesprochen. Doch dass sich die Situation in Deutschland in nur wenigen Tagen so zuspitzen würde, das hätte wohl zu Beginn unserer Reise keiner gedacht.