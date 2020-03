Bocholt - Ruth Heisterkamp ist bescheiden. Ihre Tat möchte sie gar nicht hoch aufhängen. „Das hätte doch jeder andere auch gemacht“, sagt die 68-jährige BBV-Mitarbeiterin. Die Bocholterin hat am vergangenen Mittwoch mit ihrem Verhalten vermutlich ihrer über 80-jährigen Nachbarin in einem Mietshaus in der Innenstadt das Leben gerettet. Was war passiert?