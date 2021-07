BBV-Schnitzeljagd: Mit dem Rad an der Grenze entlang

Bocholt – Wie schnell doch die Zeit vergeht: Die erste Ferienhälfte ist nun schon vergangen und viele Familien haben ihren langersehnten Urlaub in Deutschland oder im Ausland bereits hinter sich. Damit es auch in der zweiten Ferienhälfte nicht langweilig wird, veröffentlichen wir am heutigen Samstag die zweite Tour unserer Jubiläumsschnitzeljagd, die auch unter dem Motto steht: „Wir lieben unsere Heimat“.