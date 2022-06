BBV-Schnitzeljagd in den Ferien

Bocholt - Das Bocholter-Borkener Volksblatt bietet auch in diesen Sommerferien wieder seine beliebte Schnitzeljagd an. Stand sie im vergangenen Jahr ganz im Zeichen des 150-jährigen Jubiläums des BBV, steht diesmal ein weiteres Jubiläum im Mittelpunkt: 800 Jahre Stadt Bocholt. Dazu gibt es in der Stadt das ganze Jahr über eine Vielzahl von Veranstaltungen und Aktionen.