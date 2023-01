BBV-Stadtgespräch: Ist die Innenstadt noch zu retten?

Bocholt - Deutschlands Innenstädte haben es schwer: Vielerorts beklagen Bürger Leerstände. Händler und Gastronomen kämpfen mit immer neuen Anforderungen. Das gilt auch für die Innenstadt von Bocholt. Im BBV-Stadtgespräch fragt Redaktionsleiter Stefan Prinz am Donnerstag: „Wie ist die Bocholter Innenstadt zu retten?

Für diese Podiumsdiskussion hat unsere Zeitung zwei meinungsstarke Gäste eingeladen, deren Wort Gewicht hat: Den Handelsexperten Marcus Diekmann und Bürgermeister Thomas Kerkhoff. Der Verwaltungschef verweist bei der Entwicklung der Innenstadt auf übergeordnete Instanzen: „Viele Hebel, die wir für die wesentlichen Änderungen und Neuerungen einer Innenstadtstrategie benötigen, sind leider nur auf Bundes- und Landesebene zu entscheiden“, sagt der Bürgermeister. Marcus Diekmann sieht dagegen die Verantwortlichen vor Ort in der Pflicht. Innenstädte müssten neu gedacht werden und benötigen ein Alleinstellungsmerkmal, sagt Diekmann. Mit seinen Verbesserungsvorschlägen für deutsche Innenstädte hat Diekmann in den vergangenen Monaten deutschlandweit Aufmerksamkeit gewonnen. Ende vergangenen Jahres hatte er gewarnt: „Viele Läden in der Bocholter Innenstadt werden schließen.“

Das Stadtmarketing sucht neue Ideen für die Bocholter Innenstadt. Der Grund: Um für die City „strategisch voranzukommen, gezielte Aktionen zu planen und zukunftsgerichtet zu arbeiten“ soll ein neues Innenstadtkonzept erarbeitet werden. Im nächsten halben Jahr soll nun unter Einbeziehung verschiedener Innenstadtakteure und auch der ISG Altstadt „ein zukunftsweisender Plan aufgestellt werden“.

Das BBV-Stadtgespräch findet heute Abend ab 19 Uhr im Hörsaal 1 der Westfälischen Hochschule Bocholt statt. Der Eintritt ist frei. Zuschauer können vor Ort Fragen stellen. Außerdem wird das Gespräch im Livestream auf www.bbv-net.de übertragen.