BBV-Telefonsprechstunde: Krebstherapie nicht wegen Corona aussetzen

Bocholt - Die BBV-Telefonsprechstunde ist am Donnerstag in die fünfte Runde gegangen. Die Experten Silke Schynkowski, Oberärztin der Onkologie des St.-Agnes-Hospitals, und Dr. Volker Burstedde, Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Internistische Onkologie, beantworteten eineinhalb Stunden lang die Fragen der Leser zum Thema „Krebs und Corona – Was ist wichtig?“.