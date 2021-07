BBV-Zeitungspredigt: Im Urlaub auch einmal entrümpeln

Bocholt - „Zeitungspredigt“: Das ist der Name einer neuen Serie im BBV. In dieser Reihe schreiben Seelsorger aus Bocholt, Rhede, Isselburg und Hamminkeln samstags an unsere Leser. Mehr als 20 Seelsorger haben sich schon gemeldet und wollen an der neuen Serie teilnehmen. Dieses Mal kommt die Predigt von Andreas Hagemann, Pfarrer der katholischen Pfarrei St. Josef.