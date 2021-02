BBV erscheint am Mittwoch wieder als Printausgabe

Am Montag und Dienstag konnte das BBV aufgrund des extremen Wintereinbruchs und der schwierigen Straßenverhältnisse nicht zugestellt werden. Das Risiko eines Unfalls beim Transport der Zeitungen von der Druckerei in Düsseldorf nach Bocholt und die Verteilung im Verbreitungsgebiet war zu groß. Das Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stand für uns im Vordergrund. Für das Verständnis, dass uns die Leser für diese Entscheidung entgegengebracht haben, möchten wir uns herzlich bedanken.

Nun hat sich die Situation zumindest ein wenig verbessert, sodass das BBV am morgigen Mittwoch wieder als gedruckte Zeitung erscheinen kann. Allerdings sind die Straßenverhältnisse noch immer in einigen Bereichen schwierig. Deshalb kann es bei der Zustellung zu Verspätungen kommen. Dafür möchten wir uns schon jetzt entschuldigen. Vor diesem Hintergrund wird das BBV auch am morgigen Mittwoch in digitaler Form als E-Paper kostenlos erscheinen und steht damit schon ab vier Uhr morgens zur Verfügung.