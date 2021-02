BBV erscheint auch am Dienstag nur online

Bocholt – Da sich die Situation nach dem extremen Wintereinbruch am Sonntag nahezu kaum verändert hat, wird das BBV auch am Dienstag (9. Februar) nicht als Printausgabe, sondern nur online erscheinen. Die schwierigen Straßenverhältnisse machen eine Zustellung der Zeitung weiterhin unmöglich.

An der Situation hat sich leider kaum etwas geändert: Der anhaltende Schneefall und immer noch vereinzelte Schneeverwehungen machen zahlreiche Straßen in der Region weiterhin schwer passierbar. Auch wenn einige Hauptstraßen wieder relativ gut befahrbar sind, ist vor allem auf Straßen in Wohngebieten und im Außenbereich ein Durchkommen kaum möglich.

Das BBV bedauert außerordentlich, dass auch am Dienstag, 9. Februar, die gedruckte Zeitung nicht wie üblich zu seinen Lesern gebracht werden kann. Aber das Risiko eines Unfalls bei der Verteilung der Zeitung ist weiterhin so hoch, dass dies den Zeitungszustellern nicht zugemutet werden kann. Diese sind in den frühen Morgenstunden unterwegs, wenn die Sicht- und Wetterverhältnisse besonders schlecht sind. Hierfür bittet das BBV seine Leserinnen und Leser um Verständnis.

BBV-Leser müssen aber erneut nicht auf ihre gewohnten Informationen verzichten. Als E-Paper erscheint das BBV am Dienstag in digitaler Form und erneut kostenlos. Die Printausgabe ist damit für alle über die BBV-Internetseite und die BBV-App abrufbar. Zugleich sind alle Online-Texte des BBV auf bbv-net.de weiterhin frei zugänglich.