BBV holt die Kandidaten auf die Bühne – live im Internet

„Wir möchten unseren Lesern die Möglichkeit geben, sich ein eigenes Bild von den Kandidaten zu machen“, erklärt Redaktionsleiter Stefan Prinz. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Podiumsdiskussionen allerdings anders ausfallen als gewohnt. „Um die Kandidaten und unsere Leser zu schützen, haben wir uns entschlossen, die Veranstaltungen ausnahmsweise ohne Publikum stattfinden zu lassen.“ Jeder Kandidat darf lediglich zwei Begleitpersonen mitbringen.

„Auf spannende Diskussionen dürfen sich die Wähler dennoch freuen“, verspricht Stefan Prinz. „Wir werden die Debatten im Live-Stream auf der BBV-Homepage übertragen und natürlich ausführlich in der gedruckten Zeitung berichten.“

Den Anfang der vier Podiumsdiskussionen machen die Fraktionsvorsitzenden des Isselburger Stadtrates am kommenden Donnerstag, 27. August. Anschließend treffen sich am Montag, 31. August, die Bürgermeisterkandidaten aus der Stadt Hamminkeln. In Bocholt kommen die Bewerber für das Bürgermeisteramt am Donnerstag, 3. September, zur BBV-Diskussion zusammen. Den Abschluss dieser Veranstaltungsreihe machen die Bürgermeisterkandidaten aus Rhede am Montag, 7. September. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr.

Möchten Sie, liebe Leserinnen und Leser, den Bewerbern eine Frage stellen? Dann schreiben Sie uns: redaktion@bbv-net.de.