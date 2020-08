BBV startet mit Livestream zur Kommunalwahl

Bocholt/Rhede/Isselburg/Hamminkeln - Kommunalpolitik live im Internet und in der gedruckten Zeitung: Das BBV macht erstmals beides möglich. In insgesamt vier Diskussionsveranstaltungen stellen sich in den nächsten Tagen Fraktionsvorsitzende oder Bürgermeisterkandidaten in Bocholt, Rhede, Isselburg und Hamminkeln den Fragen der BBV-Redaktion.