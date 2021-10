BBV trifft hiesige Abgeordnete in Berlin

Berlin – Zur konstituierenden Sitzung des Bundestages hat BBV-Redakteurin Renate Rüger die vier Abgeordneten des hiesigen Wahlkreises in Berlin besucht. Die beiden „Neulinge“ Anne König (CDU) und Nadine Heselhaus (SPD) müssen sich erst einmal vor Ort zurechtfinden. Der FDP-Abgeordnete Karlheinz Busen freut sich, von der Oppositions- zur Regierungsbank wechseln zu können. Und der AfD-Abgeordnete Michael Espendiller will in den Haushaltsausschuss.