BBV verlost letzte Karten für Markus Krebs in Bocholt

Bocholt - Die Veranstaltung ist seit Monaten ausverkauft – doch BBV-Leser haben jetzt noch einmal die Gelegenheit, exklusiv zehnmal zwei Karten für Theissens Comedy Hall mit dem bekannten Comedian Markus Krebs zu gewinnen. Am 16. September kommt Markus Krebs nach Bocholt in die Halle von Fliesen Theissen an der Robert-Bosch-Straße – gemeinsam mit Elvis Eifel (Radio WMW) und weiteren Komikern.