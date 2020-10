BTG schenkt der Stadt Bocholt ein Kunstwerk für den Neutorplatz

Bocholt - Eigentlich wollte die BTG (Bocholter Transportgesellschaft Feldberg & Söhne) in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen mit vielen Gästen feiern. Doch das war wegen der Corona-Pandemie nicht machbar. So kam die Geschäftsleitung des Familienunternehmens auf die Idee, der Stadt Bocholt und damit der Allgemeinheit ein Kunstwerk zu schenken. Das wurde am Montag auf dem Neutorplatz offiziell übergeben.