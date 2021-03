Bocholt - Die Backprofis Ingo Görkes (44, Bocholt) und Matthias Winkelmann (31, Dingden) legen sich fest: „Die einfachen Sachen sind die besten, die schmecken am besten. Ein Apfelkuchen zum Beispiel kann so mega sein“, sagen sie unisono. „Die einfachsten Kuchen haben wir auch immer im Sortiment, die gehen am besten.“