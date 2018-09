Bäckerei Schollin will Anfang Oktober endlich in Bocholt starten

Bocholt - Längere Zeit stocken die Umbauarbeiten in dem Gebäude an der Schwanenstraße 13, wo vorher einmal eine Videothek beheimatet war. Doch seit einigen Wochen wird dort wieder gearbeitet, um für die Dinslakener Bäckerei Schollin die erste Filiale in Bocholt zu ermöglichen. „Wir hoffen, dass wir Anfang Oktober endlich starten können“, sagt Geschäftsführer Klaus Becker auf BBV-Anfrage.