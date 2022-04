Bahia spart an den Rutschen Energie

Bocholt - Das Bocholter Inselbad Bahia reagiert auf die Entwicklungen am Energiemarkt. „Wir werden ab Montag, 25. April, die Rutschen von montags bis freitags erst ab 15 Uhr in Betrieb nehmen statt zur Betriebsöffnung der Wasserwelt um 10 Uhr“, so Bäderleiter Mario Sevink. Mit dieser Maßnahme spare die Bädergesellschaft täglich insgesamt circa 800 Kilowatt Energie (thermische und elektrische Leistung) ein.