Bald Städtepartnerschaft mit der Hafenstadt Vlora in Albanien?

Vlora ist schnell gewachsen. 1989 war die albanische Hafenstadt an der Adria mit rund 71.600 Einwohnern etwa so groß wie Bocholt. Bis 2007 stieg die Zahl laut Wikipedia drastisch an: auf 91.711 Einwohner. 2010 wurde die Einwohnerzahl auf rund 110.000 geschätzt (die Volkszählung 2011 ergab aber lediglich 79.513 Einwohner). Laut Eurostat, dem Statistikamt der EU, hat Vlora mit den zugehörigen Vororten inzwischen über 180.000 Einwohner.