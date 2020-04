Bocholt - Der „singende Trucker“ Winni Biermann hat am Sonntagabend auf seinem Balkon an der Leipziger Straße in Bocholt ein kleines Konzert für die Nachbarschaft gegeben – als Mutmacher in der Corona-Krise. Der Tenor sang dort unter anderem die Bocholt-Hymne „Das Lied von der Aa“.