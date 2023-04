Bocholt - Am morgigen Sonntag, 30. April, ist es wieder so weit: Dann findet ab 20 Uhr die traditionelle Bocholter Kneipennacht „Bands ins Town“ statt. Dabei spielen Bands in zwölf Kneipen in der Innenstadt. Das Baccara öffnet um 22 Uhr und lädt alle ab 21 Jahren zur After-Show-Party ein.