Bocholt - Von Pop bis Elektro, von Schlager zu Rock’n’ Roll, gewürzt mit Jazz und Blues – das ist das Rezept für die Musiknacht „Bands in Town“, die am Sonntag, 30. April, zum Tanz in den Mai einlädt. Von 20 bis 1 Uhr gibt es Livemusik in zwölf Kneipen, ab 22 Uhr findet für alle ab 21 Jahren die Aftershow-Party im Baccara statt.