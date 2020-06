Barloer Spielmannszug freut sich über ersten Auftritt nach langer Pause

Bocholt - Normalerweise hätte Barlo am vergangenen Wochenende ganz im Zeichen des Schützenfestes gestanden. Doch durch die derzeitigen Umstände war daran nicht zu denken und das Schützenfest musste ausfallen. Der Spielmannszug Barlo wollte sich damit aber nicht so ganz abfinden. Und so bekam er nach einigem Hin und Her die Erlaubnis, wieder auf der Straße zu musizieren. Ganz zur Freude der Barloer und der Spielleute.