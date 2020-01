Bocholt - In ein paar Monaten sollen die Bauarbeiten am Ibena Green Campus beginnen. Die Essener List-Gruppe kündigt jetzt einen Baubeginn „voraussichtlich im Sommer 2020“ an. Dann muss es auch losgehen. Denn der Kaufvertrag mit der Stadt Bocholt sieht vor, dass der erste Bauabschnitt spätestens zum 1. Juli beginnt.