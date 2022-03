Bauarbeiten für ein 6,4-Millionen-Euro-Projekt in Bocholt beginnen

Bocholt - An der Frankenstraße wird in diesen Tagen die Baustelle für das geplante Appartementhaus der Stiftung Haus Hall eingerichtet. 32 Wohnungen werden dort entstehen, davon 16 für Menschen mit Behinderung und 16 für Senioren. Für diesen Personenkreis betreibt die Stiftung Haus Hall in Bocholt bereits Wohnangebote. Die Stiftung investiert insgesamt 6,4 Millionen euro in das Projekt.