Baubeginn für neue Häuser am Efing

So soll die neue Siedlung an der Straße Am Efing in Bocholt einmal aussehen. „Modern Green“ nennt die Schmeing Baugruppe ihr Projekt, nicht zuletzt auch wegen der extensiv begrünten Dächer, die die 24 Doppelhaushälften und 3 Mehrfamilienhäuser einmal haben werden. Skizze: Schmeing Baugruppe