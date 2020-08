Baumängel: Anbau der Gesamtschule kann nicht eröffnet werden

Der Grund: Nach BBV-Informationen sind die 70 Türblätter des Anbaus bisher nicht geliefert worden. Einige von diesen Türen sind als Brandschutztüren eingeplant. Außerdem konnten die Fliesenarbeiten nicht fristgerecht fertigstellt werden.

Der Bocholter Architekt Kai Roebrock erklärte im Gespräch mit dem BBV, dass sein Büro in den vergangenen Wochen gemeinsam mit der Stadt „Druck“ gegenüber dem Lieferanten der Türen gemacht habe. Zuletzt habe sich dieser aber überhaupt nicht mehr gemeldet. Deshalb sei derzeit nicht zu sagen, wann mit der Lieferung der Türen zu rechnen sei, sagte der verärgerte Architekt.

Aber auch die Fliesenarbeiten im neuen Anbau sind noch nicht fertig. „Es waren nur zwei russische Mitarbeiter vor Ort, die kein Deutsch konnten“, erläutert der Architekt. Man habe die Firma wiederholt darauf hingewiesen, dass mindestens noch ein dritter Arbeiter erforderlich sei, der der deutschen Sprache mächtig sei, um die Kommunikation vor Ort zu ermöglichen und den Zeitplan einzuhalten. Aber auch darauf habe die Fliesenleger-Firma nicht reagiert.

„Gegen 10 Uhr heute Morgen wurden wir durch die Stadt Bocholt darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Neubau aufgrund von noch nicht fertig gestellten Brandschutzmaßnahmen doch nicht in Betrieb genommen werden darf“, heißt es in einer Mitteilung, die die Schule am Dienstag auf ihrer Homepage veröffentlicht hat. Demnach sei der Bezug des Neubaus für den 24. August geplant.

Übergangsweise werden nun die Jahrgangsstufen 9 und 10 sowie die Oberstufe im Altgebäude untergebracht, heißt es weiter. Dafür werden „alle uns zur Verfügung stehenden Räume herangezogen“, berichtet die Schule.