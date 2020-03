Bocholt - Beeindruckt zeigten sich die Mitglieder der Lenkungsgruppe Kubaai über das neue Plakat am Herding-Gebäude an der Industriestraße: Es zeigt, wie das künftige Lernwerk aussehen soll. Und: Das 19 mal 15 Meter große Plakat ist fast so groß wie der Kubus, der an gleicher Stelle in die ehemalige Spinnerei gebaut werden soll.