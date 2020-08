Baustelle auf der Werther Straße: Wie kommen Radfahrer in die Stadt?

Bocholt - Die Baustelle auf der Werther Straße an der Einmündung Isselburger Straße sorgt nicht nur in der Schwanenstraße für lange Staus. Bei der Stadtverwaltung häuften sich auch Anfragen von Radfahrern, die wissen wollten, wie sie mit dem Fahrrad am besten in die Innenstadt kommen. Die städtische Verkehrsabteilung weist jetzt auf weitere Möglichkeiten für Radfahrer hin, in die Innenstadt zu fahren.